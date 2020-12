27-12-2020, 112Groningen

Boom waait om op N46 bij Bedum

Bedum - De brandweer van Bedum werd zondagmorgen omstreeks elf uur gealarmeerd voor een stormschade op de Eemshavenweg ter hoogte van Zuidwolde.

Nabij de oprit van de Eemshavenweg was door de harde wind een boom op de weg belandt. Brandweerlieden hebben de boom van de weg verwijderd en gezorgd dat er geen hinder meer kon ontstaan voor weggebruikers. Door de opruimwerkzaamheden was de oprit vanaf Zuidwolde in de richting van Groningen tijdelijk afgesloten voor het verkeer.