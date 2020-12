27-12-2020, Redactie & Twitter

Auto belandt in het water na vermoedelijke straatrace

Kolham - Bij de A.B. Nobellaan in Kolham is 2e Kerstdag om 23:20 uur een auto te water geraakt. Vermoedelijk gebeurde dat na een straatrace, aldus andere media. Dit is nog niet bevestigd door de politie. Getuigen werden verhoord.