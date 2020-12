26-12-2020, Jan Beets - 112Groningen.nl

Vrouw (70) overleden bij woningbrand in Munnekezijl (video)

Munnekezijl - Zaterdagavond op tweede kerstdag heeft er aan de Kruisstraat in Munnekezijl een woningbrand gewoed. Daarbij is een 70-jarige vrouw om het leven gekomen.

De brandweer kreeg de melding omstreeks 19:50 uur binnen. Omdat er nog een persoon in de woning zat werd er meteen opgeschaald naar "middel brand" en werden er verschillende ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen.



De brandweer heeft bij aakomst de persoon uit de woning gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het is onduidelijk wat toestand van het slachtoffer is. De brandweer heeft zichtschermen rondom het slachtoffer geplaats.



Bij de brand kwam veel rook vrij. Hoe de brand is ontstaan en wat er in de woning brandde is niet bekend. De brandweer van Fryslân liet rond 20:25 uur weten dat het sein brandweer meester was gegeven en dat Stichting Salvage is opgeroepen. Zij gaan zorgen voor de afhandeling van de de rook en waterschade van de buur woningen.



Update 21:25 uur:

De politie Fryslân laat via twitter weten dat een 70-jarige vrouw bij de brand is overleden. Omdat de toedracht van de brand onbekend is doet de politie onderzoek op de plaats van de brand.





