26-12-2020, 112Groningen.nl & Burgernet

Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar voertuig in Groningen (ramkraak)

Groningen - De politie in Groningen is zaterdagmiddag een Burgernet-actie gestart bij de zoektocht naar een donkere Volvo V60 in de omgeving van Beijum of Lewenborg.

Het zou gaan om een behoorlijk beschadigde Volvo V60. De auto zou een lekke band hebben, geen kentekenplaat en geen bumper. Het is niet bekend waarom de politie op zoek is naar deze auto.



De politie verzoekt een ieder met tips contact op te nemen met de meldkamer via 112.



Update 16:55 uur:

Burgernet meldt dat de politie het voertuig heeft aangetroffen en de burgernet-actie ten einde is. Zondag meer De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.