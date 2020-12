26-12-2020, Bron, Facebook: politie_westerkwartier

Getuigen gezocht van inbraak bij bassischool in Leek

Leek - Vrijdagavond of vannacht is er een inbraak geweest bij basisschool De Stapsteen, aan de Oldenoert te Leek. De politie westerkwartier is op zoek naar getuigen.





De politie vraagt mensen die iets hebben gezien, contact op te nemen. Dat kan via het algemene nummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Een melder had stoelen uit een lokaal op het fietsenschuurtje zien liggen. Toen de politie ter plaatse kwam bleek dat men ramen had vernield en dat binnen van alles overhoop was gehaald. Buiten lagen nog meer vernielde goederen.Omwonenden vertelden aan de politie dat zij 25 december 2020, omstreeks 20:30 uur, een harde knal hadden gehoord. Ook hadden ze jeugd weg zien rennen en een voertuig weg zien rijden.