26-12-2020, Dvhn.nl bron & Twitter

Eerste coronavacccins aangekomen in Nederland (+foto`s)

Oss - In Nederland zijn zaterdagochtend de eerste coronavaccins gearriveerd. Het gaat om tienduizend doses van het bedrijf Pfizer en BioNTech. Dat schrijft Dvhn.nl 2e Kerstdag.

Het is de eerste stap bij het opstarten van het grootschalig vaccinatieprogramma in dit land. Komenden maanden worden miljoenen doses verwacht, waarmee Nederlanders kunnen worden ingeënt. De vaccins werden onder politiebegeleiding afgeleverd bij het bedrijf Movianto in Oss, waar ze voorlopig worden opgeslagen.

Bij het pand zijn door de levering ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. Buiten lopen verschillende beveiligers rond, terwijl in het pand Marechaussee surveilleert.

