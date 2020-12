26-12-2020, Oogtv.nl (Bron)

Zondag 3e Kerstdag: Onstuimig met veel regen en wind

Groningen - Er staat Groningen zondag een onstuimige herfstachtige dag te wachten met veel regen en zware windstoten.

OOG weerman Johan Kamphuis voorspelde al een stormachtige dag en dat lijkt uit te komen. In de loop van zaterdag neemt de wind toe en in de nacht naar zondag gaat het harder waaien en komt er ook een regenfront aan. Het blijft waarschijnlijk tot in de avond regenen. Dat zegt Oogtv.

Vanaf maandag gaan de temperaturen omlaag. Het wordt koud met overdag een paar graden boven nul en in de nacht rond het vriespunt. Er valt regelmatig regen of wat winterse neerslag. Maar een echte winter komt er voorlopig niet aan.

