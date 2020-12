26-12-2020, Instagram Politie Groningen West

Tractor op A28 om `peuken te halen`

Haren - 1e kerstdag trof de politie n.a.v. `s avonds na meerdere meldingen een tractor aan welke reed over de A28 in de richting van Haren. Dat meldt de politie via Instagram.

De bestuurder was onderweg om sigaretten te halen. Behalve dat het niet toegestaan is om met een landbouwvoertuig over de autosnelweg te rijden was de bestuurder ook onder invloed van alcohol.



Voor het rijden over de snelweg in een tractor en het rijden onder invloed is proces verbaal opgemaakt tegen de bestuurder.

Instagram