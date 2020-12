25-12-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Corona: 70 nieuwe besmettingen en 2 overledenen in gemeente Groningen

Landelijk - De GGD Groningen heeft in de gemeente Groningen sinds donderdagochtend 70 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Een dag eerder waren dat er 68. Dat blijkt uit de nieuwste dagcijfers van de RIVM.

Er waren twee sterfgevallen en er was één nieuwe ziekenhuisopname. In de gehele provincie Groningen werden 276 nieuwe besmettingen aangetroffen, vrijwel evenveel als de dag ervoor. Er waren in totaal vier sterfgevallen.





Landelijk gezien verschillen de cijfers nauwelijks van die van donderdag. Er waren 11.555 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 21 méér dan donderdag. Er lagen 2304 mensen met corona in het ziekenhuis – vier minder dan de dag ervoor. Er lagen 600 mensen op de IC, vier meer dan donderdag. Er overleden 97 mensen, dat waren de dag ervoor 89.