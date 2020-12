25-12-2020, Marc Zijlstra 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Automobilist belandt in sloot aan de Noordbroeksterweg bij Slochteren

Slochteren - De brandweer van Slochteren en Siddeburen zijn vrijdagmorgen, eerste kerstdag, rond vijf voor half negen opgeroepen voor een eenzijdige verkeersongeluk aan de Noordbroeksterweg bij Slochteren.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek een automobilist de macht over het stuur te zijn verloren en vervolgens in de sloot terecht is gekomen. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Vermoedelijk is een spekgladde wegdek de oorzaak van het ongeluk. De Noordbroeksterweg was tijdens het incident volledig afgesloten voor het verkeer.

Tv Noord