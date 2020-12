25-12-2020, Rtvnoord.nl bron

Celstraffen voor steekpartij en schietincident

Groningen - Een 21-jarige Assenaar is voor bedreiging in de stad-Groninger wijk Vinkhuizen een celstraf van 150 dagen opgelegd, waarvan 92 dagen voorwaardelijk. Meldt Rtvnoord.nl.

Hij schoot in juli tijdens een ruzie met een pistool in de lucht. De man heeft 58 dagen in voorarrest gezeten en hoeft niet meer de cel in.

De man woonde destijds bij zijn moeder in Vinkhuizen. Zijn 17-jarig broertje had een met zijn 15-jarige achterbuurjongen een conflict over 30 euro. De ruzie werd op een parkeerplaats aan de Zandsteenlaan uitgevochten.

De ruzie liep uit de hand. De 15-jarige trok een mes, de 17-jarige eveneens. De 21-jarige sprong daartussen en werd in knie geraakt door het mes van de 15-jarige.

Meer op Rtvnoord.nl