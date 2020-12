25-12-2020, Martin Nuver & Martin Baar - 112Groningen.nl

Gewonde bij ruzie in de Radijsstraat

Groningen - De hulpdiensten werden donderdagavond gealarmeerd voor een melding van een geweldsincident aan de Radijsstraat in de Concordia-buurt in Groningen.

Omstreeks tien over tien vanavond kwam de melding van het incident bij de meldkamer binnen. Het bleek te gaan om een ruzie in een woning tussen twee mannen waarbij één persoon gewond is geraakt.



De persoon die gewond is geraakt werd gecontroleerd door ambulancepersoneel van een ter plaatse gekomen ambulance. Daarna is het slachtoffer met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



De andere man is aangehouden door de politie en zal worden verhoord als verdachte. De politie gaat onderzoek doen naar het incident.