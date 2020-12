24-12-2020, Ruben Huisman, Thijs Huisman, Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Vermiste 15-jarige jongen door politie aangetroffen (Update)

Groningen - De politie is donderdagavond een burgernet-actie gestart bij de zoektocht naar vermiste 15-jarige jongeman vanuit Leek.

De 15-jarige jongeman zou vanaf de Noordzijde in Leek zijn vermist. Het betreft een blanke jongen met een slank postuur. De jongen is 15 jaar en is ongeveer 187 cm lang. De jongeman heeft donker haar, draagt een zwarte bomberjas, draagt een leger-broek en heeft een zwart petje op. De jongen heeft zwart met witte Nike schoenen aan.





De 15-jarige is op fiets vertrokken en heeft kleine fietslichtjes daarop. De politie is inmiddels een burgernet-actie gestart in de omgeving van Leek, in de omgeving van De Punt en in de omgeving van Tynaarlo.





Mensen in de omgeving die de jongeman met het bovenstaande signalement hebben gezien, worden dringend verzocht de politie te waarschuwen op het alarmnummer 112.









De politie heeft inmiddels voor de vierde keer vanavond het burgernet bericht verstuurd. Meerdere politie-eenheden zijn druk bezig met het zoeken naar de jongeman. Bij Ydermade zoekt de politie langs het spoor. Hierdoor is het treinverkeer tussen Groningen en Assen tijdelijk stilgelegd.





Ook een politiehelikopter is onderweg naar onze provincie om mee te helpen zoeken naar de vermiste 15-jarige jongeman. Mocht u informatie hebben over de vermiste 15-jarige jongen, neem dan met spoed contact op met de politie via het telefoonnummer 112.