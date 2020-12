24-12-2020, Redactie

Pannetje op het vuur laat brandweer uitrukken

Hoogezand - In een bovenwoning op de Kerkstraat in Hoogezand hing donderdagmiddag om 16:35 uur rook in een woning.

De politie heeft de bewoonster uit de woning gehaald. De vrouw is door medewerkers van de ambulancedienst even gecontroleerd. Er stond een pannetje op het vuur. De woning werd geventileerd.