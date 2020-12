24-12-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Persoon vast in drijfzand bij Oude Pekela

Oude Pekela - Donderdagmiddag omstreeks 16:20 uur is de brandweer van Finsterwolde en Oude-Pekela opgeroepen voor een persoon die vast zat in drijfzand aan de Hugo de Grootstraat in Oude Pekela.

Bij aankomst van de brandweer bleek een persoon tot onder de schouders vast te zitten in drijfzand. De brandweer heeft de persoon met behulp van een ladder en reddingsplank eruit weten te halen en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Ambulancepersoneel heeft de persoon gecontroleerd op verwondingen en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.



Een persvoorlichter laat weten dat de gemeente voor afzettingen gaat zorgen rondom het drijfzand.