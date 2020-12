24-12-2020, Bron, RIVM & Oogtv.nl

Dag update Corona & 68 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 281 in provincie

Landelijk - Het RIVM meldt 11555 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 92 nieuwe ziekenhuisopnames en 89 nieuwe doden gemeld. In totaal zijn afgelopen 7 dagen 80279 COVID-19 besmettingen, 639 nieuwe ziekenhuisopnames en 513 overleden gemeld.

In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds woensdagochtend 68 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM donderdagmiddag bekend maakte. In de provincie Groningen als geheel werden 281 nieuwe besmettingen aangetroffen.





Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen daalde met 15 ten opzichte van het aantal tussen dinsdag- en woensdagochtend. Er werd één nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van inwoners uit de gemeente. Woensdag maakte het RIVM melding van twee nieuwe ziekenhuisopnames. Er werden één nieuw overlijden door corona gemeld door het RIVM. Woensdag werden er geen nieuwe overlijdens gemeld in de gemeente Groningen. Dat schrijft oogtv.nl



Minder besmettingen in provincie

In de provincie werden 40 besmettingen minder gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Het Hogeland (34).



In de provincie werden vier nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. Deze personen zijn afkomstig uit de gemeentes Delfzijl (2), Groningen (1) en Midden Groningen (1). Woensdag werden er twee nieuwe opnames gemeld in de provincie, beide in de gemeente Groningen.



Het RIVM maakt melding van één nieuw overlijden door corona. Woensdag was dat er ook één.