Ambulancehelikopter van Waddeneilanden overdag beschikbaar voor IC-vervoer

Leeuwarden - Het Ministerie van VWS heeft in het kader van de huidige Coronacrisis RAV Fryslân opdracht gegeven om de ambulancehelikopter(HOW) beschikbaar te stellen aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De zogenaamde ANWB MAA Medic01 blijft op de Friese Waddeneilanden vliegen, maar is daarnaast vanaf 27 december overdag beschikbaar voor vervoer van COVID-19 IC-patiënten.

De reserve-ambulancehelikopter wordt al enige tijd ingezet voor het vervoer van IC-patiënten tussen Nederlandse en Duitse ziekenhuizen. Vanaf 24 december is dit niet meer mogelijk en neemt de ambulancehelikopter de taak als Lifeliner 5 vanaf 27 december over.

Spoedtransport Friese Waddeneilanden

De ambulancehelikopter blijft op Leeuwarden paraat voor patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden. Daarnaast is de deze overdag beschikbaar voor COVID-19 IC-vervoer. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft tijdig door of dit nodig is. Dan is voor spoedvervoer de traumahelikopter Lifeliner 4 beschikbaar voor de Waddeneilanden.

Meerdere mogelijkheden vervoer naar vaste wal

De ambulanceteams op de eilanden zijn 7×24 uur aanwezig.

De traumahelikopters, de Lifeliner 4. (Groningen) en de Lifeliner 1. (Amsterdam) zijn beschikbaar voor de ambulanceteams voor – indien noodzakelijk – aanvullende spoedzorg op de eilanden en spoedtransporten vanaf de eilanden naar de vaste wal.





Over RAV Fryslân

Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in Friesland. De ambulancezorg wordt in goede coöperatie uitgevoerd door Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg. De ambulancevluchten worden in opdracht van RAV Fryslân uitgevoerd door ANWB Medical Air Assitance (MAA).(Bron)

Update:

Ter aanvulling: De PH-OOP gaat voor onderhoud, dus de PH-HOW (‘LL5’) gaat naar @VlbLeeuwarden en wordt dus ingezet voor de #eilanden en waar nodig overdag IC-transport. Backup is geregeld. #Medic01 #ambulancehelikopter.

