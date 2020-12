Via een aanwijzing worden luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen vanuit een hoog risico gebied verplicht om passagiers vóór het boarden te controleren op het bezit van een negatieve PCR- testuitslag. Deze moet maximaal 72 uur voor de voorziene aankomst in Nederland worden afgenomen. Wanneer iemand niet in het bezit is van de negatieve testuitslag, mag hij of zij niet mee. Luchtvaartmaatschappijen verstrekken aan hun passagiers informatie waarin staat welke maatregelen bij aankomst in Nederland gelden.Het kabinet bekijkt de mogelijkheid om de bovengenoemde verscherping van de inreisvereisten ook in te voeren voor EU-passagiers die via andere vormen van collectief vervoer naar Nederland reizen, zoals trein, bus en schip. Zo is dit voor bijvoorbeeld Nederlanders naar België toe al het geval. Ook voor reizigers die met de Eurostar vanuit het VK naar Nederland komen geldt dit al, door Frans beleid.