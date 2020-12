23-12-2020, Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Boom valt op daken van geparkeerde auto’s in Groningen

Groningen - Woensdagavond rond 20:04 uur werd de brandweer van Groningen opgeroepen voor een stormschade aan de Rode Kruislaan in Groningen. Een boom bleek op twee geparkeerde auto's te zijn gevallen.

Er raakte bij het incident niemand gewond. De weg werd tijdelijk volledig afgesloten zodat de brandweer hun werk kon doen. De brandweer heeft de boom in "mootjes" gezaagd. En kon na ongeveer een drie kwartier terug naar de kazerne. Waarom de boom is omgevallen is nog onduidelijk.