23-12-2020, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Deel van ringweg in Groningen tijdelijk afgesloten vanwege zand op rijbaan (video)

Groningen - Een deel van de ringweg in Groningen is afgesloten voor het verkeer vanwege zand op de rijbaan. Het gaat om het deel bij de afslag richting Vrijheidsplein vanuit de richting Laan Corpus Den Hoorn.

Het zand is door hevige regenval uit de naastgelegen zakken op de rijbaan gekomen. De zakken dienen voor het inklinken van de grond als onderdeel van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.



Rijkswaterstaat en een gespecialiseerd bedrijf zijn ter plaatse. Het bedrijf zal de rijbaan gaan schoonmaken. Naar verwachting zal dat enige uren gaan duren.





Video: