23-12-2020, Twitter: Weginspecteur Jeroen

Rijstrook afgesloten tussen Sappemeer en knooppunt Zuidbroek

Zuidbroek - Op de A7 tussen Sappemeer en knooppunt Zuidbroek is momenteel een rijstrook afgesloten voor het verkeer. Een automobilist heeft daar een pak isolatiemateriaal verloren wat nu verspreid ligt over de vluchtstrook.

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is ter plaatse en heeft een rijstrook afgesloten voor het verkeer. Een aannemer is ter plekke en zal het isolatiemateriaal gaan opruimen. Hoelang de rijstrook afgesloten blijft is onbekend.





