23-12-2020, Instagram Politie Groningen West

Rijden met ingevorderd rijbewijs

Groningen - Woensdagmorgen vroeg kreeg de politie een melding van een bestuurder die had getankt bij een benzinestation in de stad. Mogelijk zou deze bestuurder onder invloed zijn.

Ter plaatse bleek de bestuurder niet onder invloed, maar was zijn rijbewijs twee dagen eerder wel ingevorderd vanwege zijn onveilige rijgedrag.



De auto is door de politie geparkeerd op een parkeerplaats waar de persoon zou wachten op een vriend. Ze hebben de persoon uitdrukkelijk gewaarschuwd niet te gaan rijden aangezien hij niet meer in het bezit was van een geldig rijbewijs.





Twijfels van de politie of de persoon zich hier aan zou gaan houden bleken terecht. De man startte na twee minuten zijn auto en wilde gaan rijden. Hierop heeft de politie hem het wegrijden onmogelijk gemaakt en hem aangehouden ter zake het overtreden van artikel 9 van de wegenverkeerswet.





Zijn auto is in beslag genomen en na overleg met de officier van justitie verbeurd verklaard. De bestuurder zal op een later moment post krijgen over de afdoening.