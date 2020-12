23-12-2020, Rtvnoord.nl bron

Hoge werkdruk bij politie Noord-Nederland

Groningen - Er straalt een zekere machteloosheid uit. Het lukt de politie Noord-Nederland maar moeilijk om grip te krijgen op het personeelsbestand. Meldt Rtvnoord.

Dat gaat alle kanten op: van overbezetting tot een nijpend tekort aan mensen en hoge werkdruk in andere delen van het korps. Er hangt al jaren een donkere wolk boven het korps. Die ontstaat zeven jaar geleden bij de ingrijpende reorganisatie: de komst van de Nationale Politie in 2013.

Voor die tijd bestond de politie uit 26 zelfstandige korpsen. Ieder korps bepaalde zelf hoeveel eigen mensen en hoeveel geld er nodig was om hun taken goed uit te voeren. Ieder korps hanteerde daarbij hun eigen spelregels. Dat wil zeggen: iedere korps stelde zelf prioriteiten. Moet die bijvoorbeeld bij de wijkagent liggen, bij de opsporing, of weer ergens anders.

Opkomst eenheid Noord-Nederland

Dat veranderde met het ontstaan van de Nationale Politie. Om de politie slagvaardiger en doelmatiger te maken, kwam er één korps, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie. De bureaucratie moest minder worden en de onderlinge samenwerking beter.

