23-12-2020

Stadjer krijgt taakstraf voor veroorzaken dodelijk ongeval

Groningen - Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Willem Barentzstraat in Groningen is een 73-jarige Stadjer veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. De rechter legde de man ook een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden op. Meldt Rtvnoord

Het ongeval gebeurde op 25 mei 2018. De man reed in zijn auto en zag een 67-jarige scooterrijder over het hoofd. Het slachtoffer overleed een paar dagen later aan de verwondingen. De scooterrijder reed via het fietspad van het Hoendiep richting Westerhaven. De 73-jarige automobilist draaide zijn auto met aanhanger het fietspad op. Hij schepte de scooterrijder.

