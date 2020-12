22-12-2020, Niels Holterman Ditisroden.nl

Busje slaat over de kop nabij Een-West

Bakkeveen (Friesland) - Dinsdagavond omstreeks 20:05 uur is een busje bij Een-West aan de Mandefjild in Bakkeveen over de kop geslagen. Het busje sloeg over de kop en kwam tot stilstand tegen een boom.

De hulpdiensten waaronder het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse. De bestuurder van het busje raakte gewond en werd gestabiliseerd door het ambulancepersoneel. Daarna werd de bestuurder met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) zal ter plaatse uitgebreid onderzoek doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval.