22-12-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl & Niels Holterman Ditisroden.nl

Fietser overleden bij ernstig ongeval met automobilist op N372 in Roden (2x video)

Roden - Bij een zeer ernstig verkeersongeluk op de N372 in Roden nabij de kruising van de Dwazziewegen is dinsdagavond een fietser aangereden door een automobilist.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 19:37 uur. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT). De hulpverlening is ter plaatse. Het is op dit moment nog onbekend hoe het met de fietser gaat.



De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) is ter plaatse en gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. De N372 is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.



Update 21:55 uur:

De politie Drenthe heeft bekend gemaakt dat als gevolg van de aanrijding de fietser om het leven is gekomen. Hij is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.





