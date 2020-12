22-12-2020, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht van vernielingen

Groningen - In de nacht van zaterdag op zondag is er op de kruising Jadestraat met Barnsteenstraat en in een speeltuin aan Jadestraat brand gesticht. Gelukkig is erger voorkomen, omdat omwonenden de brandjes snel hebben geblust!

In de directe omgeving zijn diverse goederen, waaronder kliko’s en houten tuinmeubilair, uit tuinen gestolen en in de brand gestoken op beide locaties. In verband met deze brandstichtingen, en de brandjes van afgelopen weken in de wijk, zijn wij op zoek naar getuigen. Hebt u iets gezien? Meld dit dan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (Geef hierbij aan dat het gaat om zaak “BVH 2020350976”)