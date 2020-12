22-12-2020, RIVM

Dag update Corona & Alle seinen nog steeds op rood

Landelijk - Het RIVM meldt 9872 nieuwe COVID-19 besmettingen. Er zijn 87 nieuwe ziekenhuisopnames, En 116 nieuwe doden gemeld.

Week: Totaal afgelopen 7 dagen 82340 COVID-19 besmettingen, 614 nieuwe ziekenhuisopnames, En 472 overleden.

RIVM

De opmars van het coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome -COV-2) in Nederland gaat onverminderd door. Het is nog te vroeg om effecten te zien van de lockdown die op 15 december werd afgekondigd.

In de afgelopen week van 16 tot en met 22 december is het aantal meldingen van mensen met een positieve corona testuitslag toegenomen tot 82.340 meldingen. Dit is een stijging van ruim 24.000 meldingen vergeleken met de week daarvoor toen er 58.412 meldingen werden gerapporteerd. Hiervan zijn ongeveer 6.000 meldingen toe te schrijven aan de week van 9 tot en met 15 december, maar die door een storing in die week pas in de afgelopen week zijn gemeld. Dat betekent voor de week van 16 tot en met 22 december een stijging van ongeveer 20%, bijna 13.000 meer meldingen, vergeleken met de week daarvoor.

De stijging in het aantal meldingen per 100.000 is te zien in alle volwassen leeftijdsgroepen. Het aantal meldingen per 100.000 mensen is het hoogst in de leeftijdsgroep 13-17 jaar (figuur 1). Het aantal mensen dat zich heeft laten testen steeg met 8,4% naar 509.644 in de week van 14 tot 20 december, maar ook het percentage mensen dat positief testte nam toe, van 12,1% in de week van 7 tot en met 13 december naar 13,6% in de week van 14 tot en met 20 december.