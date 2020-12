22-12-2020, 112Groningen

Auto door brand verwoest in Beijum

Groningen - Zondagnacht rond 02:00 uur werd er op de Atensheerd in de wijk Beijum in de stad een autobrand gemeldt. Er was geen redden meer aan voor de brandweer van de stad.

Nadat de brand uit was werd deze met afzetlint veilig gesteld. Maandag heeft de forensische opsporing sporen veilig gesteld. Mogelijk wordt er van brandstichting uitgegaan. De auto wordt later afgesleept door een berger.