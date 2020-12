‘We bereiden ons zoals altijd voor op diverse scenario’s tijdens de jaarwisseling, want het is lastig inschatten hoe het gaat verlopen en waar we mee te maken krijgen’. Daniel doelt hiermee op de incidenten van de afgelopen weken waarbij zwaar illegaal vuurwerk is gebruikt. ‘Het huidig informatiebeeld laat een divers maar over het algemeen vrij rustig beeld zien, niet anders dan voorgaande jaren. Maar een combinatie van het huidige sentiment, de coronamaatregelen en een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling is voor ons ook nieuw. Goede preparatie is daarom nog belangrijker.’