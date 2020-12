22-12-2020, 112Groningen.nl archief & Dagblad van het Noorden

Meer woningbranden door corona blijkt uit onderzoek

Groningen - Het aantal meldingen van woningbranden is dit jaar met een kwart gestegen. Dat komt doordat er massaal thuis wordt gewerkt, waar volop elektronische apparatuur wordt gebruikt. Dat schrijft Dagblad van het Noorden op haar website.

In januari en februari dit jaar was het aantal branden gelijk aan vorig jaar. In maart, ten tijde van de eerste lockdown, was er ineens een grote piek. In juni daalde die, toen de horeca weer open ging, om in september en oktober weer af te nemen toen mensen weer vaker naar hun werk konden. Dat zegt databedrijf Pricewise, dat op internet vergelijkingssites heeft en bemiddelt voor verzekeringen.









Uit onderzoek van die onderneming blijkt dat er dit jaar per maand gemiddeld zo’n 550 meldingen van kleine branden zijn gedaan, tegen vorig jaar 440 per maand. Pricewise stelt dat er een duidelijke relatie is tussen het toegenomen aantal brandmeldingen en het feit dat veel mensen thuis werken.