2020 waarschijnlijk verkooprecord Blauwestad

Blauwestad - Waar een jaar of vijf geleden in een heel kalenderjaar geen kavel in Blauwestad werd verkocht, is dat dit jaar wel anders. Het is de vraag of de notaris het werk nog wel aankan.

In 2020 worden er naar verwachting minimaal zeventig kavels en projectmatige woningen verkocht in Blauwestad. Hiermee stevent Blauwestad af op een recordverkoop.

Blauwestad moeizaam op gang

Bij de provincie zullen ze blij zijn dat Blauwestad eindelijk booming is, want het zag er in eerdere jaren niet zo rooskleurig uit. Tussen 2011 tot 2014 waren er minder dan tien kavels verkocht en in 2010 kwam er een negatief rapport uit waarin stond dat het project nooit kansrijk zou zijn geweest. Er zijn jaren geweest waarin er geen enkele kavel werd verkocht en de provincie moest miljoenen afschrijven op het project. Het omslagpunt kwam in 2016, toen er projectmatige bouw werd toegestaan tot 200.000 euro. Dit trok een andere slag mensen naar het Havenkwartier, dat zich in hoog tempo ging ontwikkelen. Zo goed als in 2020 ging het echter nog nooit met Blauwestad. Deze trend is ook elders in Groningen te zien.

Druk op huizenmarkt

De woningmarkt is zeer krap in 2020. In veel grote steden is overbieden aan de orde van de dag. Starters sluiten een hoge hypotheek af en moeten daarna goed kijken naar andere vaste lasten, zoals de hoogte van de autoverzekering, inboedelverzekering en energiekosten. De provincie is ervan overtuigd dat de positieve ontwikkeling van Blauwestad nog wel even aanhoudt. Het trekt mensen van buiten aan en mensen zijn nieuwsgierig naar wat voor gebied het is. De provincie gaat bijvoorbeeld meer doen met vrijetijdseconomie, waardoor Blauwestad nog aantrekkelijker wordt. Het aantrekken van mensen van buitenaf is op zijn beurt weer goed voor de lokale economie.

Drukte bij de notaris

Er is een enorme drukte ontstaan bij de notaris. Dit was vijf jaar geleden nog ondenkbaar voor zowel de notaris als het provinciebestuur. Blauwestad hoopt de zeventig verkopen te halen. De transformatie is te zien in verschillende wijken. Het Havenkwartier groeit hard, maar ook in Het Riet is te zien dat er echt een wijkje ontstaat en mensen hier niet meer helemaal op zichzelf wonen. Niet alleen de vraag is het afgelopen jaar hard gestegen in Groningen, dit geldt ook voor de huizenprijzen. In september zijn de gemiddelde huizenprijzen in de provincie Groningen gestegen met maar liefst 11,3 procent. Hiermee was Groningen de grootste stijger. In absolute zin behoren de huizenprijzen in Oost-Groningen nog wel tot één van de laagste van Nederland. Vooral in Delfzijl krijg je veel waar voor je geld.