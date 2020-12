22-12-2020, @minvws Twitter , bron

Logistieke planning vaccinatie in volle gang

Landelijk - Het eerste coronavaccin voor Nederland en Europa is goedgekeurd. Dat betekent dat de logistieke operatie nu kan beginnen.

Dat meldt @Minvws via Twitter. Op deze plek gaat onder andere het eerste vaccin van BioNTech/Pfizer bij min 80 graden bewaard worden. Zie video hieronder.

Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken.

In een later stadium kan dat ook digitaal. Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties. Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zit drie weken. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, met ruime openingstijden.