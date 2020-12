22-12-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Politie zoekt man die vrouw te hulp schoot tijdens mishandeling in Wildervank

Wildervank - Op maandag 30 november 2020, omstreeks 12:30 uur, heeft er een mishandeling plaatsgevonden aan de Woortmanslaan te Wildervank, ter hoogte van de brug bij Peerdewaske.

Een vrouw is daar mishandeld door een man. Tijdens deze mishandeling is de vrouw ontzet door een andere man die haar te hulp schoot. Deze man is tot nu toe onbekend gebleven voor zowel het slachtoffer als de politie. De politie wilt graag met deze man in contact komen. Naast hulpverlener is de man ook getuige geweest van het voorval.





De politie wil deze man dan ook met klem verzoeken om contact met de politie op te nemen via het telefoonnummer 0900-8844. Vermeld hierbij dan ook het volgende zaaknummer 2020351927.