22-12-2020, Jan Beets

Viskotter in brand

Engwierum - Maandagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een scheepsbrand aan de Sylsterwei bij Engwierum. Ter plaatse bleek het te gaan om een viskotter, die aan de kant lag.

De brandweer van Kollum kwam ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ze kregen assistentie van brandweer Zoutkamp met de blusboot. Er was veel rookontwikkeling. Voor zover bekend was niemand aan boord en raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onbekend.