21-12-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & 110 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen

Landelijk - Het RIVM meldt 11212 nieuwe COVID-19 besmettingen. Er zijn 78 nieuwe ziekenhuisopnames, en 31 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen zeven dagen 79159 COVID-19 besmettingen, 595 nieuwe ziekenhuisopnames, En 443 overleden.

Regio

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is, sinds zondagochtend, toegenomen met 110 besmettingen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM maandagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie werden nog eens 261 besmettingen vastgesteld. Meldt Oogtv.

Het aantal besmettingen in de gemeente ligt hoger dan in de voorgaande vierentwintig uur. Toen werd melding gemaakt van 88 nieuwe besmettingen. Twee inwoners van de gemeente werden opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19.

In de provincie Groningen nam het aantal besmettingen sterk toe. In de provincie als geheel werden, tussen zondag- en maandagochtend, 371 nieuwe besmettingen vastgesteld. In het afgelopen etmaal waren dat er 273. De meeste besmettingen in de Ommelanden vond de GGD in de gemeente Westerkwartier (37). Twee inwoners van de gemeente Oldambt werden opgenomen in een ziekenhuis. Het RIVM maakte geen melding van nieuwe overlijdens door corona in de provincie.