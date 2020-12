21-12-2020, Martin Nuver 112Gr.

Twee gewonden bij ongeval Sumatralaan

Groningen - De hulpdiensten werden maandagmorgen gealarmeerd voor een melding van een verkeersongeval op de Sumatralaan in de Korrewegwijk in Groningen.

De melding van het verkeersongeval kwam omstreeks vijf voor elf bij de meldkamer binnen, die daarop meteen meerdere eenheden ter plaatse stuurde.



Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van een personenauto de macht over het stuur kwijt en kwam frontaal tegen een boom tot stilstand. De inzittenden van het voertuig wisten zelfstandig uit het voertuig te komen na het ongeval.



De twee inzittenden van de personenauto werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen. In verband met het ongeval was de Sumatralaan, vanaf de Korreweg richting de Bedumerweg, afgesloten voor het verkeer. Beide inzittenden werden met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.



Politieagenten van de afdeling Team Verkeer kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het eenzijdige verkeersongeval. Het fors beschadigde voertuig werd door een bergingsbedrijf afgesleept.

Dvhn