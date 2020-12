21-12-2020, 112Groningen.nl & tekstbron Telegraaf

Geldautomaten krijgen systeem dat geld waardeloos maakt bij plofkraak

Landelijk - In alle stilte worden de eerste geldautomaten uitgerust met een techniek om de inhoud van de kluis te vernietigen bij een plofkraak. Elke flappentap met een bovenwoning is over drie maanden van de veiligheidstechniek voorzien.

Dat vertelt directeur Erik Kwakkel van geldautomatenbeheerder Geldmaat in een interview met De Telegraaf . Al een jaar geleden startten banken samen met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) met de ontwikkeling van een techniek om geld waardeloos te maken bij een plofkraak.



Wat de techniek inhoudt, is geheim. „De techniek moest eerst goed getest moest worden”, zegt Kwakkel over de lange aanlooptijd. „Wij hebben de minister van Justitie beloofd om aan het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar alle geldautomaten met een bovenwoning uit te rusten met dit geldontwaardingssysteem. Dat ligt goed op koers.”



Het geweld met plofkraken bereikte vorig jaar een hoogtepunt, omdat criminelen steeds zwaardere explosieven inzetten om de stevig beveiligde geldautomaten te kraken. In de onderstaande video ziet u beelden van een plofkraak op een geldautomaat op 6 april 2019 aan het Kajuit in Lewenborg.