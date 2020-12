21-12-2020, 112Groningen.nl & RTVNoord

Ic's lopen vol, Groningse patiënten mogelijk naar buiten regio

Groningen - Voor het eerst sinds de corona-uitbraak kunnen Noordelijke ziekenhuizen niet meer garanderen dat er altijd plek is voor coronapatiënten uit eigen regio. Dat meldt RTVNoord maandagmorgen op haar website.

Vorige week zijn twee intensive care-patiënten 'aangeboden' voor overplaatsing naar elders. Dit ging uiteindelijk niet door, omdat geen enkele andere regio plek had. De patiënten lagen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.









Volgens Peter van der Voort, hoofd van de intensive care van het UMCG in de stad Groningen, is overplaatsing ook voor Groningse coronapatiënten een reëel scenario, omdat de druk op Noordelijke ziekenhuizen toeneemt. 'We zitten weer bijna op de piek van eind oktober.'









Geen ruimte meer voor patiënten van elders

Het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt berekeningen voor het aantal patiënten in de komende week. Landelijk is afgesproken dat Noord-Nederland 10,5 procent van het aantal ic-coronapatiënten behandelt. 'Dan kom je dus op een bepaald aantal uit. Heb je meer patiënten dan dit aantal? Dan gaan ze naar een andere regio.'





Het is de omgekeerde wereld, want sinds maart nemen Noordelijke ziekenhuizen juist vrijwel continu patiënten over uit andere regio's. In het voorjaar waren dit vooral mensen uit Noord-Brabant; in de tweede golf komen ze onder meer uit Rotterdam. Vorige week lukte dit niet meer vanwege ruimtegebrek.





Van der Voort: 'Als je iemand overneemt, ben je er daarna tweeënhalve week mee bezig. Meer dan de helft van de patiënten komt nu uit onze eigen regio en ik verwacht dat dat er meer worden. We hadden echt alle ruimte voor onszelf nodig.' In het weekend nam de druk weer wat af, maar 'dat kan morgen zo weer anders zijn'.