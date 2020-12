20-12-2020, Bron, RIVM & Oogtv.nl

Dag update Corona & Opnieuw meer corona-besmettingen in Groningen

Landelijk - Het RIVM meldt 13066 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 102 nieuwe ziekenhuisopnames en 32 nieuwe doden gemeld. In totaal zijn afgelopen 7 dagen 76464 COVID-19 besmettingen, 594 nieuwe ziekenhuisopnames en 447 overleden gemeld.

Opnieuw meer corona-besmettingen in Groningen

Het aantal corona-besmettingen in de gemeente Groningen is sinds zaterdagochtend met 88 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM zondag heeft bekendgemaakt. Dat schrijft oogtv.nl



Het zijn er 13 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Er was 1 ziekenhuisopname en er waren geen sterfgevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu noteerde over het afgelopen etmaal 273 nieuwe besmettingen met corona in de hele provincie Groningen. Een dag eerder waren het er 234.