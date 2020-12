20-12-2020, Henk Frans - 112Groningen.nl

Omstanders halen vrouw uit het water in Winschoten

Winschoten - Zondagmiddag rond 13:55 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor persoon te water aan de Acacialaan in Winschoten. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek een vrouw door omstanders uit het water te zijn gehaald.

De vrouw werd door ambulancepersoneel behandeld in de ambulance. Daarna is ze met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de vrouw te water is geraakt is niet bekend.