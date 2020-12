20-12-2020, Twitter: Weginspecteur Jeroen

Glas op de A7 bij Winschoten

Winschoten - Op de A7 bij Winschoten in de richting van Duitsland ligt er een hoeveelheid glas op rijstrook 1 en de invoegstrook.

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is ter plaatse en heeft de rijbaan en de invoegstrook waar het om gaat afgesloten voor het verkeer. Een aannemer is onderweg met een afzetting en bladblazers om het glas van de rijbaan af te halen. Hoelang de rijbaan en de invoegstrook blijven afgesloten is onbekend.





