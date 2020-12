19-12-2020, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Brandweer blust pannetje op vuur, bewoner voor controle naar het ziekenhuis

Eelde - In een aanleunwoning bij een verzorgingshuis aan de Schoollaan in Eelde heeft zaterdagavond korte tijd een brand gewoed.

De melding van de woningbrand kwam omstreeks vijf over half negen bij de meldkamer binnen, die daarop meteen een tankautospuit en een waterwagen van brandweer Eelde ter plaatse stuurde.





Brandweerlieden zijn bij aankomst meteen de desbetreffende woning binnen gegaan. Hier had een kleine brand in de keuken voor rookontwikkeling gezorgd. Vermoedelijk bleek het te gaan om een vergeten pannetje op het vuur.





Uit voorzorg werd één bewoner door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd. Even later werd de bewoner met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. Vermoedelijk had de persoon rook binnen gekregen. De brandweer heeft de woning geventileerd. Hoe groot te schade aan de woning is, is niet bekend.