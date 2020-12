19-12-2020, 112Groningen.nl & Dienst Infrastructuur Noord Oost Nederland

Twee Duitse kitesurfers bekeurd op Rottumeroog

Rottumeroog - Politieagenten van de dienst infrastructuur van de Landelijke Eenheid hebben vandaag twee Duitse kitesurfers bekeurd omdat zij op het eiland Rottumeroog aanwezig waren.

Rottumeroog is een Nederlands waddeneiland behorende bij de provincie Groningen, dat wordt aangeduid met Rottum. Rottumeroog is een beschermd natuurgebied en is daarom ook 365 dagen per jaar gesloten voor mensen. Alleen met een ontheffing mag iemand op het eiland komen.





Politieagenten, die waren belast met een surveillance op het water, met politieboot P44, troffen de twee kitesurfers aan op het strand van Rottumeroog. Nadat de kitesurfers waren gecontroleerd bleek dat zij geen ontheffing hadden om op Rottumeroog te komen. De politie heeft proces verbaal opgemaakt tegen de twee Duitse kitesurfers.