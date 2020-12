19-12-2020, 112Groningen.nl & Wijkagent M. Van Elp

Eigenaar van tuinstoel en tuinkruk gezocht omgeving Ten Boer

Ten boer - De politie heeft bij een woning in Ten Boer spullen aangetroffen waarvan de eigenaar en de herkomst niet van bekend is.

Door middel van een bericht op sociale media hoopt de politie erachter te komen wie de eigenaar van de spullen is. Het gaat om een eenvoudige blauwe tuinstoel met een aluminium frame en een zwart gevlochten kruk van een tuinset, zie de bijgevoegde foto.





De wijkagent van Ten Boer is opzoek naar de eigenaar van deze spullen. Weet u van wie deze spullen zijn of zijn dit uw spullen? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 en vraag hierbij naar de wijkagent M. Van Elp.













