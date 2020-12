19-12-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Politie zoekt eigenaar bruine tandem fiets

Groningen - De politie in Groningen is opzoek naar de eigenaar van een bruine tandem fiets. De tandem werd aangetroffen bij het Winkelcentrum aan de Stoepemaheerd in Beijum.

Volgens buurtbewoners zou de tandem fiets er al langere tijd onbeheerd en ongebruikt staan. De politie heeft de fiets veiliggesteld en op het politiebureau gestald. De eigenaar van de tandem is vooralsnog niet bekend. Bent u of kent u de eigenaar van deze tandem? Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020349490.