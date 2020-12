19-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Auto rolt water in t.h.v. uitvaartcentrum Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de H.J. Kniggekade in Stadskanaal is zaterdagmorgen om 10:30 uur een voeruig te water geraakt t.h.v. een uitvaartcentrum. De handrem bleek vergeten te zijn. Het voertuig had een rouwvlag op zijn raam toen het gebeurde.