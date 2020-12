19-12-2020, Niels Holterman Ditisroden.nl

Auto tegen boom bij Een-West (Video)

Een-West (Drenthe) - Opnieuw is er een auto in Een-West tegen een boom gereden op de Vennootsweg. De auto kwam zaterdagmorgen op de zijkant in een tuin van een huis terecht.

Door de botsing is de boom doormidden geraakt. De brandweer was ter plaatse om te assisteren. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.