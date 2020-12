19-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl & Rtvdrenthe.nl tekst bron

Woonboerderij in Gasteren in lichterlaaie

Gasteren(Drenthe) - De brand die zaterdagmorgen vroeg uitbrak in een woonboerderij in Gasteren is onder controle. Rond kwart over negen gaf de brandweer het sein 'brand meester'. Meldt Rtvdrenthe zaterdagmorgen.