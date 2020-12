18-12-2020, Bron Rtvnoord.nl

Werkstraf voor alcomobilist uit Visvliet die agent schopte

Doezum - Een 20-jarige man uit Visvliet is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur voor het rijden onder invloed en het mishandelen van een agent. Dat meldt rtvnoord.nl

De man belandde op 27 juli in Doezum met zijn auto in de sloot. Hij had passagiers in zijn wagen, maar niemand raakte gewond.





Te hulp geschoten agenten roken een flinke alcohollucht bij de bestuurder. Volgens een blaastest had de man als beginnende bestuurder bijna acht keer meer alcohol gedronken dan is toegestaan.





Trap in het gezicht van agent